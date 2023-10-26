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РПЛ

26 октября, 16:10

Побегалов рассказал, что у Евсеева было два предложения из РПЛ после ухода из «Шинника»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился мнением об отставке Вадима Евсеева: «Я не хочу комментировать. Правильно или нет, это не мне судить. У Вадима было предложение из РПЛ».

Евсеев покинул пост главного тренера «Шинника» 30 апреля, а уже 1 мая возглавил «Факел». 5 сентября специалист покинул воронежский клуб и 11-го числа был назначен главным тренером «Кубани».

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Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
ФК Шинник
Александр Побегалов
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