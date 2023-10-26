В «Пари НН» считают, что команда не сможет сыграть на домашнем стадионе после хоккейного матча

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о проведении матча хоккейного «Торпедо» на футбольном стадионе «Нижний Новгород».

«Поговорил с нашим агрономом, он специалист высокого уровня. Он хотел после 3 декабря закрывать поле, сделать посев травы. В это время нельзя ходить по нему и ничего нельзя с ним делать.

Конечно, можно этот процесс сместить и начать им заниматься в марте, но в тот момент начинается вторая часть сезона РПЛ. В таком случае у команды не будет возможности играть на домашнем стадионе», — цитирует гендиректора Metaratings.ru.

23 октября генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов заявил о желании провести в январские праздники домашний матч на стадионе «Нижний Новгород».