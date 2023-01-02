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Сегодня, 15:57

Колосков: «В РПЛ таких футболистов, как Ловрен, можно пересчитать по пальцам одной руки»

Мария Гусева
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Конечно, уход Ловрена — это большая потеря для «Зенита», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова. — Деян — футболист высокого уровня, он был основным игроком «Зенита» и сборной Хорватии, стал бронзовым призером чемпионата мира — 2022. В чемпионате России таких футболистов, как Ловрен, можно пересчитать по пальцам одной руки. Думаю, он был не только опорой обороны «Зенита», но и лидером команды. У «Зенита» сильный состав для РПЛ, но им все равно придется найти замену Ловрену».

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Источник: РБ Спорт
Деян Ловрен
Футбол
ФК Зенит
ФК Лион
Вячеслав Колосков
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