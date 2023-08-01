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Сегодня, 14:30

Почетный президент РФС Колосков: «Отношения с УЕФА у нас очень хорошие!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» предположил, может ли включение 15 представителей России в составы комитетов УЕФА повлиять на возвращение российского футбола.

«Отношения с УЕФА у нас очень хорошие! На недавно конференцию РФС приезжали представили ФИФА и УЕФА, они очень уважительно высказывались. А санкции — это санкции, и путать одно с другим не надо. Мы — члены УЕФА, у нас есть права и обязанности. В данном случае наши права были подтверждены», — сказал Колосков «СЭ».

В комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА, президент РФС Александр Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под своей эгидой.

Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
УЕФА
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