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Сегодня, 12:28

Поездку Непомнящего в Камерун с целью создания футбольного клуба отложили

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий сообщил, что его поездка в Камерун с целью работы по созданию футбольного клуба отложена.

«Пока поездка не состоялась, все на листе ожидания, какие-то проблемы у них возникают. Тут даже не надо гадать, вы, наверное, Камерун не знаете, это от недели и далее могут отложить, кто знает, как будет решен этот вопрос. Пока ничего не ясно. Никто не разъясняет, из-за чего именно отложили, разные причины и проблемы», — приводит ТАСС слова Непомнящего.

28 июля российский специалист рассказал, что ему предложили помочь в организации профессионального футбольного клуба в Камеруне. 5 августа Непомнящий сообщил, что планирует в августе приехать в государство в западной части Центральной Африки.

Непомнящий работал в сборной Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством камерунцы стали первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира.

Последним местом работы россиянина в качестве тренера была «Балтика», которую он покинул в 2018 году. Также Непомнящий тренировал «Томь», «Пахтакор», «Шанхай», «Шаньдун», «Санфречче» и другие команды.

Источник: https://tass.ru/sport/18794015
Валерий Непомнящий
Футбол
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