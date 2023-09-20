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Попов: «Бакаеву в «Аль-Вахде» надо перезагрузиться и заиграть с еще большим энтузиазмом, чем раньше»

Алина Савинова
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Тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов оценил переход российского полузащитника Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Аль-Вахду» из ОАЭ на правах аренды.

«Честно говоря, такой неоднозначный переход. Мы точно не знаем, но, скорее всего, состоялся разговор о том, что в «Зените» у Бакаева будет мало игровой практики. И когда поступило предложение от «Аль-Вахды», Зелимхан сделал выбор в пользу того, чтобы играть. Если так, то это правильное решение. Лучше играть, чем сидеть на скамейке. Бакаев переходил в сильный клуб и попробовал там свои силы. А сейчас сложилась такая ситуация, когда ему надо сменить обстановку, перезагрузиться и с новыми силами заиграть снова, причем с еще большим энтузиазмом и желанием, чем раньше, почему бы и нет?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

19 сентября «Зенит» объявил о переходе Бакаева в клуб «Аль-Вахда». Команда из ОАЭ арендовала 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005345299_denis_popov_bakaevu_v_al-vahde_nado_perezagruzitsya_i_zaigrat_s_esche_bolshim_entuziazmom_chem_ranshe
Денис Попов
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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