Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:59

Фомин — о пенальти в ворота «Динамо»: «И без ВАР было понятно. Здесь вопрос в первую очередь к нам»

Telegram Дзен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин высказался о пропущенных голах от «Зенита» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

— Если сравнивать с игрой на Кубок, то принципиально что-то отличалось на поле?

— Не знаю, со стороны виднее. По ощущениям равная игра была. И большая разница, при каком счете уходить на перерыв — 0:0 или 0:1. Поэтому сами себе пенальти привозим, потом исполнительское мастерство и уже пришлось отыгрываться. Сегодня так, будем работать.

— Гол в раздевалку не сломил «Динамо»?

— Считаю, что второй тайм хорошо провели. Не бросили весла, руки. Что-то получалось, что-то нет. Желание было, играли более менее качественно.

— Второй гол у тебя с дальней дистанции. Может наигрываете это?

— Мы тренируем это. Но я стал чаще бить, пробовать это делать.

— Как нужно играть в штрафной в эпоху, когда чуть ли не за каждое касание ставят пенальти?

— Там и без ВАР было понятно, что это пенальти. Здесь вопрос не о судействе, а в первую очередь к нам, как мы играем. Нужно внимательно играть последние минуты.

(Георгий Горностаев)

Даниил Фомин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Громил отель, буянил в Барвихе, кидал ЦСКА. История главного дебошира российского хоккея
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Пономарев предположил, с каким счетом закончится матч ЦСКА — «Локомотив»
Агент Малкома выразил уверенность в том, что бразилец лучший игрок РПЛ
Наумов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив»
Шунин — о матче с «Зенитом»: «Мы достаточно неплохо играли, многое получалось»
Мостовой — о победе над «Динамо»: «Создали интригу сами себе, раньше можно было заканчивать игру»
Семак: «В последних матчах Малком не так много забивает, но сегодня он прекрасно сыграл»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чистяков — о победе над «Динамо»: «Мне кажется, у нас игра удалась»

Семак: «Если Клаудиньо не получит вызов в Бразилию, то будет защищать цвета сборной России»