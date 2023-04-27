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Каманцев высказался о возможном обращении «Крыльев» в правоохранительные органы из-за судейства с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на информацию о возможном обращении «Крыльев Советов» в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с «Пари НН».

«Крылья советов» — отдельный хозяйствующий субъект, если они считают необходимым обратиться в правоохранительные органы, обладают необходимым доказательством, компетенцией и всем остальным — это их право. Лично мне об этом ничего неизвестно, я с ними на эту тему вообще не общался и не собираюсь. Это не наш вопрос. У нас было от них обращение в ЭСК, оно рассмотрено и опубликовано. У нас есть формат общения с клубами, формат работы по разным матчам. Уже есть разного рода результаты, которые всем известны. В этой парадигме мы дальше и живем», — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».

В матче против «Пари НН» судья Роман Галимов, по мнению представителей самарского клуба и многих экспертов, допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев. В понедельник, 24 апреля, гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее губернатор региона Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы к судейству возникали у болельщиков и специалистов на протяжении всего сезона.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» могут обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с «Пари НН».

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-kamantsev-esli-kry-l-ya-sovetov-schitayut-neobhodimy-m-obratit-sya-v-pravoohranitel-ny-e-organy-e-to-ih-pravo/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Павел Каманцев
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