Деменко высказался о проблемах «Краснодара» в важных матчах

Бывший полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко оценил игру команд в 24-м туре РПЛ (4:3).

«4:3 — это один из лучших матчей для зрителей в этом сезоне. Интрига и зрелищность были на уровне. До 60-й минуты «Краснодар» контролировал игру, а «Спартак» даже видно особо не было. А потом мы резко увидели другой «Спартак». Да, «Спартак» перевернул игру, но я хочу сказать, что «Краснодар» сам отдает такие игры. Они вели 2:0 и могли спокойно играть. Проблемы есть у клуба, проблемы, прежде всего, в обороне. Я не знаю, с чем связан еще один факт. Как только важный матч, «Краснодар» упускает победу. Это был абсолютно выигрышный матч для «Краснодара». Ну а «Спартак» в этой ситуации молодец», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру»

После 24 туров «Спартак» с 48 очками занимает третье место в РПЛ. «Краснодар» с 38 баллами идет на седьмой строчке в турнирной таблице.