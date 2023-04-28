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Сегодня, 12:15

Каманцев: «Прошедший тур получился не самым удачным, было несколько неисправленных ошибок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Эмблема ВАР
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в интервью «СЭ» заявил, что 24-й тур чемпионата России получился не самым удачным из-за нескольких неисправленных ошибок.

«Количество неисправленных ключевых ошибок стало меньше? Да, так и есть. Но если задаваться этим вопросом после каждого тура, то динамика может меняться. Может случиться тур, в котором будет 10 ошибок. А может пройти такой, в котором все 10 будут исправлены. Если сейчас говорить конкретно про прошедший тур, то он получился не самым удачным, поскольку было несколько неисправленных ошибок, а это плохо. УЕФА и ФИФА идут к парадигме, в которой неисправленная ошибка ВАР не должна оказывать давление на судью.

Идут разговоры о том, что есть вариант, при котором ВАР будет не разбирать, была критическая ошибка или нет, а самостоятельно принимать решение по картинке. Безусловно, в этом есть минусы. Например, будут говорить, что авторитет судьи в поле рушится. Однако есть и обратная сторона — весь мир оценивает решение судьи по тому, как это было видно в трансляции, но никто не видит того, что видел судья на поле", — сказал Каманцев «СЭ».

Павел Каманцев. «Если РФС примет решение о моей ротации — восприму его с уважением». Интервью Каманцева

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