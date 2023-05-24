РФС проверил честность арбитра Галимова на полиграфе

После матча «Пари НН» — «Крылья Советов» РФС проводит проверку работы судьи Романа Галимова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС проводит расследование в отношение Галимова после игры «Пари НН» — «Крылья Советов». Судье было предложено пройти проверку на полиграфе, однако ее результаты нам пока неизвестны. В случае ее успешного прохождения арбитр может надеяться на возвращение к работе. В ином случае, делом могут заняться правоохранительные органы.

Ранее экспертно-судейская комиссия РФС признала, что бригада Галимова совершила три ключевые ошибки в пользу нижегородцев в матче 24-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Крылья Советов» (1:2): назначил пенальти в ворота «Крыльев» на 34-й минуте, не назначил пенальти в ворота «Пари НН» на 42-й минуте и не удалил игрока «Пари НН» на 70-й минуте встречи за вторую желтую карточку. После данного поединка самарский клуб намекал на судейский заговор, а гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев даже подал в отставку в знак протеста.