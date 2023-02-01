Полузащитник «Динамо» Кутицкий рассказал, как обыгрывал «Ювентус» и «Ливерпуль»

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Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий рассказал о том, как обыгрывал «Ювентус» и «Ливерпуль».
— Тренер Соколинский не только перемещал вас по полю, но и называл своих футболистов «топорами». Почему, поясните?
— Он так нас называл в шутку, потому что у нас была очень хорошая атмосфера — много юморили и веселились. Мы и сейчас с Филиппом Александровичем общаемся, — приводит «РБ Спорт» слова Кутицкого.
— Это под его руководством вы «Ювентус» обыграли?
— Да, и не только «Ювентус». Еще «Ливерпуль», ПСЖ на юношеских турнирах обыгрывали.
— Как вам, кстати, последние события вокруг «Ювентуса». Скандалы, снятие 15 очков, поражение от «Монцы»...
— Этот сезон у них неудачный, конечно. Но все равно, может, еще в пятерку попадут.
Кутицкий является воспитанником академии «Динамо». Он дебютировал в составе московского клуба в матче Кубка России против «Спартака» в 2021 году. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 12 матчей в РПЛ.
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