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Сегодня, 19:15

Полузащитник «Динамо» Кутицкий рассказал, как обыгрывал «Ювентус» и «Ливерпуль»

Алина Савинова
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Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий рассказал о том, как обыгрывал «Ювентус» и «Ливерпуль».

— Тренер Соколинский не только перемещал вас по полю, но и называл своих футболистов «топорами». Почему, поясните?
— Он так нас называл в шутку, потому что у нас была очень хорошая атмосфера — много юморили и веселились. Мы и сейчас с Филиппом Александровичем общаемся, — приводит «РБ Спорт» слова Кутицкого.

— Это под его руководством вы «Ювентус» обыграли?
— Да, и не только «Ювентус». Еще «Ливерпуль», ПСЖ на юношеских турнирах обыгрывали.

— Как вам, кстати, последние события вокруг «Ювентуса». Скандалы, снятие 15 очков, поражение от «Монцы»...
— Этот сезон у них неудачный, конечно. Но все равно, может, еще в пятерку попадут.

Кутицкий является воспитанником академии «Динамо». Он дебютировал в составе московского клуба в матче Кубка России против «Спартака» в 2021 году. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 12 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zamenil-normanna-oby-gry-val-yuventus-i-liverpul-slushaet-modern-talking-i-gazmanova-interv-yu-s-zashhitnikom-dinamo-aleksandrom-kutitskim/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

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1.85
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Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
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