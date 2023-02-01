Полузащитник «Динамо» Кутицкий рассказал, как обыгрывал «Ювентус» и «Ливерпуль»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий рассказал о том, как обыгрывал «Ювентус» и «Ливерпуль».

— Тренер Соколинский не только перемещал вас по полю, но и называл своих футболистов «топорами». Почему, поясните?

— Он так нас называл в шутку, потому что у нас была очень хорошая атмосфера — много юморили и веселились. Мы и сейчас с Филиппом Александровичем общаемся, — приводит «РБ Спорт» слова Кутицкого.

— Это под его руководством вы «Ювентус» обыграли?

— Да, и не только «Ювентус». Еще «Ливерпуль», ПСЖ на юношеских турнирах обыгрывали.

— Как вам, кстати, последние события вокруг «Ювентуса». Скандалы, снятие 15 очков, поражение от «Монцы»...

— Этот сезон у них неудачный, конечно. Но все равно, может, еще в пятерку попадут.

Кутицкий является воспитанником академии «Динамо». Он дебютировал в составе московского клуба в матче Кубка России против «Спартака» в 2021 году. В текущем сезоне 21-летний полузащитник провел 12 матчей в РПЛ.