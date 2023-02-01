Сегодня, 19:13
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы новичка команды Ренана.
— Следите ли вы за выступлениями молодежной сборной Бразилии, за которую выступает Ренан?
— Конечно, смотрим, наблюдаем. Ничего нового о нем не узнали — что касается индивидуальных качеств, то они нам были знакомы. Он смотрится достаточно хорошо, со своими плюсами и минусами, безусловно. Игрок очень талантливый. Для нас важно, насколько быстро он сможет адаптироваться у нас, — цитирует тренера сайт «Зенита».
— Есть ли вероятность, что кто-то из молодых футболистов из структуры клуба присоединится к команде?
— Да, конечно, кто-то присоединится. Сегодня-завтра решим. Поговорим с тренерами «Зенита» — 2 о том, в каком состоянии находятся те, кого мы знаем. Может быть, есть те футболисты, которые хорошо проявляют себя. Кого-то обязательно пригласим — несколько человек обязательно. Из молодежи — те, кто работали на первых сборах, остались. Только Женя Ким уехал — он пропустил вторую часть сборов из-за небольшой травмы. Будет набирать форму, дальше посмотрим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования