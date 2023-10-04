Чавес — о переходе в «Динамо»: «В какой-то момент даже подумал, что трансфер сорвется»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» рассказал подробности своего трансфера в Россию.

«Из «Динамо» на меня впервые вышли в начале июля. Во время Золотого кубка КОНКАКАФ агент сообщил мне об интересе. Чуть позднее мы поговорили с Марцелом Личкой. Он рассказал мне о целях на сезон, на какой позиции видит меня в составе.

Я как-то сразу сосредоточился на предложении «Динамо» — другие даже не рассматривал. И попросил своего представителя заняться трансфером и не отвлекаться на остальные запросы.

Но дальше начались проблемы с «Пачукой» — были сложности с переводом денег. Не хотел бы вдаваться в детали — скажу лишь, что очень переживал. Все тянулось очень долго. В какой-то момент я даже подумал, что трансфер сорвется. К счастью, в конечном счете решение было найдено: «Динамо» перечислило мне деньги, а я выкупил свой контракт у «Пачуки», — сказал Чавес «СЭ».

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.