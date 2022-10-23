Нгамале: «Сравнить Яшина с Шуниным? Оба хороши! Не могу сказать, кто лучше»

Сегодня, 13:09
Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил Льва Яшина и Антона Шунина.
— Вчера вы играли в специальной форме. Знаете, почему?
— Конечно, знаю об этом. Это связано с единственным вратарем, который выигрывал «Золотой мяч». Очень рады отметить эту дату победой. Это было важно!
— Можете как-то сравнить Яшина с Шуниным?
— Они оба хороши! Не могу сказать, кто лучше. У Яшина невероятный опыт. Они оба хороши.
22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования