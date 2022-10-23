Нгамале: «Сравнить Яшина с Шуниным? Оба хороши! Не могу сказать, кто лучше»

Полузащитник «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил Льва Яшина и Антона Шунина.

— Вчера вы играли в специальной форме. Знаете, почему?

— Конечно, знаю об этом. Это связано с единственным вратарем, который выигрывал «Золотой мяч». Очень рады отметить эту дату победой. Это было важно!

— Можете как-то сравнить Яшина с Шуниным?

— Они оба хороши! Не могу сказать, кто лучше. У Яшина невероятный опыт. Они оба хороши.

22 октября бело-голубые в гостях победили «Локомотив» в 14-м туре РПЛ (3:1). «Динамо» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России