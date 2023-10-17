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Сегодня, 12:40

Полузащитник Харин рассказал, что поменялось в «Ахмате» с приходом Ромащенко

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин в комментарии «СЭ» оценил результаты команды после назначения Мирослава Ромащенко главным тренером.

«При Ромащенко появилась система, каждый знает, что ему нужно делать. В последних матчах у нас произошел спад, не могу конкретно сказать, с чем это может быть связанно. Думаю, в каких-то матчах нам просто не повезло, но везение нужно заслужить. Поэтому мы продолжаем усердно трудиться. Надеюсь, что результат не заставит себя ждать. Первая часть чемпионата у нас не задалась, в дальнейшем мы будем стараться исправить эту ситуацию», — сказал Харин «СЭ».

«Ахмат» после 11 туров чемпионата России-2023/24 занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Мирослав Ромащенко возглавил грозненцев 18 августа 2023 года.

В сезоне-2023/24 Харин провел 11 матчей за «Ахмат» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Евгений Харин
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Ромащенко
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