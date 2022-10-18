Кухарчук рассказал о ситуации с выплатами зарплат в «Химках»

Сегодня, 21:11
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук рассказал о ситуации с выплатами зарплат в подмосковном клубе.
Ранее сообщалось, что в «Химках» уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.
— В «Химках» платят зарплату?
— Выплатили зарплату.
— За все время?
— Долги потихоньку начинают закрывать.
— Это как-то положительно лично на тебе сказывается?
— Конечно. Когда приходит зарплата, это положительно на тебе сказывается.
— Я к тому, что ты можешь допустить, что эта неудачная серия в том числе из-за того, что была такая ситуация?
— Наверно, нет. Бывали разные моменты. Но, возможно, для кого-то — да. Я ж не могу отвечать за всех, а только за себя. У каждого свое в голове — кредиты, ипотеки, у кого-то другая ситуация в голове. Это все зависит от конкретного человека.
— На тебя это как-то повлияло?
— На покушать у меня есть.
— У тебя не было мыслей, когда произошла такая ситуация, покинуть «Химки»?
— Нет.
— Не было возможностей или желания?
— Не было мыслей.
— А если появится возможность? Условно, аренда зимой.
— Давайте до зимы доживем. Не люблю загадывать наперед, еще очень рано.
В 13-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью с воронежским «Факелом» (0:0). Подмосковный клуб занимает 15 строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.