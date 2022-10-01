Мирзов — о задержке зарплат в «Химках»: «Когда выходишь на поле, там уже не до задержек и не до зарплаты»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о задержке зарплат в подмосковном клубе.

«Задержки по зарплате? Если Терюшков подтвердил, значит что-то есть. Вы ему не верите? Это вопросы к руководству. Не я же раздаю деньги. Мешает ли это? Мы выходим на поле, думаем только об игре. Нужно исправлять ситуацию, в которой мы находимся. Когда выходишь на поле, там уже не до задержек и не до зарплаты», — сказал Мирзов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.