1 октября, 19:25
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о задержке зарплат в подмосковном клубе.
«Задержки по зарплате? Если Терюшков подтвердил, значит что-то есть. Вы ему не верите? Это вопросы к руководству. Не я же раздаю деньги. Мешает ли это? Мы выходим на поле, думаем только об игре. Нужно исправлять ситуацию, в которой мы находимся. Когда выходишь на поле, там уже не до задержек и не до зарплаты», — сказал Мирзов.
Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе уже более трех месяцев не выплачивается зарплата, а общая сумма долга перед игроками составляет более 300 миллионов рублей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования