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Мирзов считает Гогниева перспективным тренером: «Не удивлюсь, если мы еще раз увидим его в РПЛ»

Мирзов считает Гогниева перспективным тренером
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера клуба.

«Почему не получилось у Гогниева? Он хотел и видел свой футбол. Те люди, которых он убрал, ему не подходили. Он привел своих футболистов. Результата не было — значит, тренер виноват. Но я не удивлюсь, если мы еще раз увидим его в РПЛ. Он молодой и перспективный тренер, развивается, учится. Надеюсь, он впредь сделает работу над ошибками и у него все получится», — сказал Мирзов «СЭ».

Гогниев возглавлял «Химки» с сентября 2022 года. Свой пост он покинул 3 апреля. На данный момент главным тренером команды является Андрей Талалаев.

Резиуан Мирзов
Спартак Гогниев
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