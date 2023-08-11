Кади: «Самый главный соперник «Краснодара» — «Зенит». Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года?»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о целях команды на текущий сезон.

«Мы нацелены не просто на первую тройку в чемпионате, а на борьбу за чемпионство. У нас качественные игроки, хорошая команда. Кто наш самый главный соперник? «Зенит», конечно. Разве «Спартак» становился чемпионом за последние 4 года? Да, у них хорошее начало сезона, но у нас тоже», — сказал Кади «СЭ».

После трех туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав девять очков. «Зенит» — восьмой (4 очка).