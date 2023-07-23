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Сегодня, 15:07

Полузащитник «Крыльев Советов» Гарре приостановил процесс получения гражданства РФ

Мария Гусева
Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»
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Эмилио Чемпион, агент полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщил, что футболист приостановил процесс получения российского гражданства.

В мае представитель игрока сообщил «СЭ», что Гарре подал документы на получение российского паспорта. Ранее сам футболист заявлял, что может провести в России много лет.

«Мы решили приостановить вопрос о получении российского гражданства. Есть интерес из высших лиг Германии и Бельгии, также мы ведем переговоры с «Крыльями Советов», у которых есть опция на выкуп оставшихся 50 процентов прав на игрока», — цитирует Metaratings.ru агента.

Гарре перешел в «Крылья Советов» из «Расинга» в январе 2023 года. Контракт 23-летнего аргентинца с самарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. По информации портала Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 1,7 миллиона евро.

Всего полузащитник провел за «Крылья Советов» 18 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость Гарре оценивается в 3 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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