Пиняев о турнирном положении «Крыльев»: «У нас нет везения, но наши очки придут»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился мнением о турнирном положении самарского клуба в таблице РПЛ.

«Даже матч с «Зенитом» показал, что у «Крыльев» есть своя картина, о которой все говорят в последние сезоны. Но у нас сейчас нет везения. Момент из последнего матча, например — непонятная красная карточка. Почти в каждой игре есть штанги, перекладины, нереализованные моменты — все это можно отнести к нефарту. Мы исправим ошибки, которые допускали, и наши очки придут», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

«Крыльев Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков в 14 матчах. Команда одержала победу в трех играх, пять сыграла вничью и шесть встреч проиграла.

В нынешнем сезоне 17-летний Пиняева провел за самарский клуб 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.