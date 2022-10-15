Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:02

Баринов — о матче с «Торпедо»: «Сегодня было ощущение, что мы выиграем»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

— Сегодня было ощущение, что мы выиграем — мы и выиграли.

— Когда оно сложилось? Когда с базы выезжали?

 — У меня да.

— Кулак болельщика подарил надежду?

— 100%. Еще б на стадионе были. Приехали в 11 часов в Баковку, увидели нашу новую базу. Для них тоже какой-то праздник.

— Сейчас можешь говорить с уверенностью, что вы не попадете в стыки?

— Да.

— Это позволяет тебе такое говорить то, что ты увидел на поле?

— Я вам вообще говорю. У нас не будет стыков. Все. Можем закрывать этот вопрос с вами и вашими экспертами.

— Что говорили болельщики в Баковке?

— Они сказали, что это принципиальный матч тоже: «Мы с вами, будем вас поддерживать. Сейчас проводим, к сожалению, не можем прийти на стадион».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Промес и Карраскаль выросли на улице. Через что прошли лидеры «Спартака» и ЦСКА
«Спортсмены не всегда понимают, что у них депрессия». Бетина Попова — о психическом здоровье
Стремоусов заявил о бесперспективности попыток наступления ВСУ на Херсон
Боец MMA Александр Емельяненко женился на бывшей супруге
Лукашенко назвал условие для завершения конфликта на Украине за неделю
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Талалаев: «Дайте 6 недель, и вы увидите изменения в качестве игры «Торпедо»

Мещеряков — о победе «Локомотива»: «Организационные изменения прошли, будем ждать других»