Сегодня, 18:02
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.
— Сегодня было ощущение, что мы выиграем — мы и выиграли.
— Когда оно сложилось? Когда с базы выезжали?
— У меня да.
— Кулак болельщика подарил надежду?
— 100%. Еще б на стадионе были. Приехали в 11 часов в Баковку, увидели нашу новую базу. Для них тоже какой-то праздник.
— Сейчас можешь говорить с уверенностью, что вы не попадете в стыки?
— Да.
— Это позволяет тебе такое говорить то, что ты увидел на поле?
— Я вам вообще говорю. У нас не будет стыков. Все. Можем закрывать этот вопрос с вами и вашими экспертами.
— Что говорили болельщики в Баковке?
— Они сказали, что это принципиальный матч тоже: «Мы с вами, будем вас поддерживать. Сейчас проводим, к сожалению, не можем прийти на стадион».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования