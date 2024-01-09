Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:20

Севикян признался, что не читал новости о своем будущем: «В отпуске надо разгрузиться эмоционально»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос о своем будущем.

— Не сильно новости отвлекали в отпуске?

— Нет, я разгружался. На Кубе со связью плохо, другой часовой пояс, заходил в телефон раз-два в день. Стараюсь не обращать внимания на то, что пишут про меня. Тем более в отпуске, когда надо разгрузиться эмоционально.

— Какой процент правды про тебя пишут?

— Да я даже особо не знаю, что про меня пишут. Слухи есть всегда. Но не могу сказать, что из этого правда, а что нет.

В этом сезоне Севикян провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

«Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 24 очками после 18 туров.

Нино, Кевин Кастаньо и&nbsp;Артур. Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии

ФК Нижний Новгород
Эдгар Севикян
0
Читайте также
Теннисист Рублев одержал первую российскую победу 2024 года
Доминик Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
В Подмосковье после аварии на котельной национализируют патронный завод
В Санкт-Петербурге нашли труп четырехдневного младенца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Краснодар»: Ахметов активировал опцию и расторг контракт с клубом
Как Артур, Нино, Педро и Ахметов преобразят «Зенит»: обновленная схема и трудности с лимитом
«Зенит» объявил о переходе Ахметова из «Краснодара»
Севикян: «С Кубы привез отцу виски. Ром и сигары себе не позволял»
Севикян ответил на вопрос, считает ли он себя главным открытием первой части сезона: «Лучшим себя точно не считаю»
Агент Гойковича: «Ренато — игрок «Оренбурга» и останется в клубе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Лепехин прокомментировал трансферную политику «Зенита» в нынешнее зимнее окно

Севикян: «С Кубы привез отцу виски. Ром и сигары себе не позволял»