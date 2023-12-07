Полузащитник «Пари НН» Майга: «В России самые красивые стадионы, даже в Германии не такие современные»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» ответил на вопрос о жизни в Белоруссии.

«Я жил в Новополоцке — и там, конечно, не то, чтобы много достопримечательностей и красот. В том же Минске получше — он выделяется на фоне других городов. Уровень футбола уступает российской ФНЛ. Как и стадионы. Вообще в России самые красивые арены, которые я где-либо видел. Даже когда был в Германии, убедился, что стадионы не такие современные. А на улице не так чисто, как в той же Москве. У меня есть друзья, которые играют в Бельгии, — они говорят то же самое. Москва — классный город, самый красивый в моей жизни», — сказал Майга «СЭ».

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.