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Сегодня, 09:45

Полузащитник «Пари НН» Майга: «Я за Россию! Я патриот!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Мамаду Майга.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» заявил, что в России живут очень добрые люди.

«У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках. Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди. Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», — сказал Майга «СЭ».

Мамаду Майга рассказал о&nbsp;бане с&nbsp;Глушаковым и&nbsp;эфиопе из &laquo;Жмурок&raquo;. «Я патриот и всегда за Россию!» Баня с Глушаковым, эфиоп из «Жмурок», Юран: интервью Майга

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.

ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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