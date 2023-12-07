Полузащитник «Пари НН» Майга: «Я за Россию! Я патриот!»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в интервью «СЭ» заявил, что в России живут очень добрые люди.

«У меня есть паспорт РФ. Я должен быть за ту страну, чей флаг представляю, чей паспорт имею на руках. Часто вижу, как в интернете пишут плохо о России, говорят, что тут опасно. Но я живу здесь и знаю, что в России очень добрые люди. Не понимаю тех, кто ругает страну. Это неправильно. Я за Россию! Моя семья здесь, я живу здесь, я патриот», — сказал Майга «СЭ».

28-летний малиец Майга перешел в «Пари НН» летом 2022 года. В этом сезоне на его счету 19 матчей.