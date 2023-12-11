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Сегодня, 13:34

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин стал жертвой мошенников

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин стал жертвой мошенников при заказе кроссовок, сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик0Гусейнов.

«Его обманули в интернете мошенники при заказе спортивных товаров. Клуб в курсе ситуации и считает важным поддержать Александра. Во-вторых, хочу прекратить хейт в социальных сетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Саша заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 21 матч за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись одной результативной передачей. Он играет за нижегородцев с лета этого года.

Ранее Трошечкин выступал за «Ахмат», «Химки», «Ростов», курский «Авангард», «Тосно» и «Факел». Он является воспитанником «Локомотива».

Источник: Telegram-канал «ДавидМГ»
Александр Трошечкин
Футбол
ФК Нижний Новгород
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