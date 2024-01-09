Игрок «Рубина» Безруков: «Закачка, как делают бодибилдеры, — это очень вредно для футболистов»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, как поддерживает свою физическую форму.

«На самом деле я стараюсь не очень много закачиваться. Потому что обычная элементарная закачка, как делают бодибилдеры, — это на самом деле очень вредно для футболистов. Нам все равно нужна легкость движения на поле, быстрая смена направления. Я специально занимаюсь с тренером по физподготовке во время сезона и после него. И в нынешнем зимнем перерыве во время отпуска, когда вернулся в Ростов-на-Дону, занимаюсь со своим личным тренером. Мы скорее прорабатываем взрывную силу, как раз ту, что нужна в футболе, быструю смену направления», — приводят «Известия» слова Безрукова.

21-летний футболист в текущем сезоне сыграл за «Рубин» 9 матчей в РПЛ и забил 2 гола.