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Сегодня, 15:40

Игрок «Рубина» Безруков: «Надо чуть-чуть переделать календарь РПЛ»

Полузащитник «Рубина» считает, что необходимо немного переделать календарь РПЛ
Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков считает, что необходимо немного переделать календарь чемпионата России.

«Надо просто чуть-чуть переделать календарь. Полностью его осмыслить, поскольку всегда будут недовольные команды. Но нужно в итоге прийти к совместному и оптимальному решению. Если все команды будут за, то спокойно уходить на паузу неделей раньше, чем обычно. Потому что в России декабрь морозный и играть очень сложно», — приводят «Известия» слова Безрукова.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига пытается учесть интересы клубов при составлении календаря, но потом сами команды из-за этого страдают.

Источник: Известия
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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