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5 сентября, 10:23

Зиньковский заявил, что будет готов к матчу «Спартака» с «Локомотивом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем состоянии здоровья.

«Здоровье? Еще пара недель — 50 на 50, что к «Локомотиву» буду готов. Надеюсь, что после «Локомотива» точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально все», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Зиньковский получил травму в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1). Полузащитник «Спартака» появился на поле только после перерыва, выйдя на замену. Он поучаствовал в моменте с первым голом «Спартака» в этой встрече и был заменен на 67-й минуте. Ориентировочный срок восстановления футболиста — три недели.

В текущем сезоне Зиньковский провел за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября в рамках 10-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется — в 19.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-05-zinkovskiy-chut-chut-bolit-plecho-50-na-50-chto-k-lokomotivu-budu-gotov
Антон Зиньковский
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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