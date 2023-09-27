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Сегодня, 16:18

Бонгонда: «Промес — один из лидеров «Спартака», мы нуждаемся в нем»

Бонгонда назвал Промеса лучшим другом в команде
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» назвал Квинси Промеса лучшим другом в команде.

«У меня хорошие отношения со всеми в команде. Я очень счастлив быть в «Спартаке». Промес — мой лучший друг. Мы говорим на одном языке, общались с ним и до подписания контракта со «Спартаком», и в первый день моего нахождения здесь. Капитанская повязка Промеса? Да даже, когда у него нет капитанской повязки, он всегда говорит что-то приободряющее команде. Он один из лидеров в «Спартаке». Мы нуждаемся в нем», — сказал Бонгонда «СЭ» после победы над «Динамо» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

После 9 туров чемпионата России «Спартак» набрал 16 очков и расположился на 4-м месте.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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