Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Юрист Игнатова: «Изначально нельзя было говорить ни о какой дисквалификации Михаила»

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Игнатов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный юрист Ваган Давидянц, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова ответил «СЭ» на вопрос о том, могли ли дисквалифицировать футболиста красно-белых.

В среду, 27 сентября Палата по разрешению споров РФС объявила о прекращении производства по делу Игнатова и его бывшего агента Александра Маньякова.

«Не люблю давать или делать прогнозы, но изначально нельзя было говорить ни о какой дисквалификации Михаила, так как мы действуем в соответствии с законом и регламентами, чего нельзя сказать о посреднике Маньякове, который злоупотребляет правом, пытается уже во второй раз дисквалифицировать Михаила. Команда юристов Михаила готова к любым возможным ситуациям, и не расслабляется ни на секунду. Отдельно хочется сказать спасибо «Спартаку», который помогает игроку», — сказал Давидянц «СЭ».

В июне стало известно, что Маньяков потребовал дисквалифицировать 23-летнего Игнатова на срок до полугода за то, что тот не выплатил ему сумму за расторжение договора.

Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
Сборные Украины среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стала известна дата и место проведения реконструкции «золотого» матча между «Локомотивом» и ЦСКА

Бонгонда: «Промес — один из лидеров «Спартака», мы нуждаемся в нем»