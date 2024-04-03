Бонгонда: «Когда я буду нужен Абаскалю, готов прикладывать максимум усилий»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда высказался об игровом времени и о взаимоотношениях с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда я буду нужен Абаскалю, я буду прикладывать максимум усилий. Я не играл практически два месяца, поэтому вернуться на поле всегда приятно. Иногда команда играет хорошо и забивает три гола. Иногда даже при хорошей игре ты не можешь забить ни одного гола. Но при этом нужно продолжать оставаться в фокусе, потому что впереди еще много игр», — приводит слова Бонгонды Metaratings.ru.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года после перехода из «Кадиса». На счету вингера 5 голов и результативная передача в 26 матчах за команду.