Бушманов: «Зайнутдинов мог бы пригодиться «Спартаку»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов пригодился бы «Спартаку», заявил бывший защитник красно-белых и сборной России Евгений Бушманов.

«Это качественный игрок, адаптированный к российскому чемпионату, универсал, который может сыграть на многих позициях, к тому же — левоногий. «Спартак» ищет левоногого на позицию левого защитника — как я понимаю, туда он и мог бы им пригодиться», — приводит слова Бушманова Legalbet.kz.

2 апреля в турецком издании Milliyet сообщили, что в «Бешикташе» получили предложения от «Спартака» и «Краснодара» по трансферу Зайнутдинова.

Казахстанский футболист перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из ЦСКА, подписав контракт до лета 2027 года. Он провел 34 матча за клуб во всех турнирах и забил один мяч.