Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Умяров: «Первая игра с «Зенитом»? У нас в принципе нет времени на раскачку»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Наиль Умяров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о подготовке команды к матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Первая игра после паузы — сразу с «Зенитом». Добавляет ответственности к предсезонной подготовке?

— У нас в принципе нет времени на раскачку. Когда проходишь длинные сборы, как минимум к одному сопернику ты готовишься изначально. И сейчас это чуть более ответственно с учетом, что матч с «Зенитом» принципиальный. Но не скажу, что это меняет настрой.

— На сборах «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ. Это плюс? Удобнее через него входить в сезон?

— Это в любом случае товарищеский турнир. Не было бы его — были бы просто товарищеские игры. Конечно, турнир, это более престижно. Но ничего нового в этом нет.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» после завершения зимней паузы в РПЛ. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице с 30 очками в 18 играх, они уступают 6 очков «Зениту», идущему вторым.

0
Читайте также
Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Трансферы РПЛ: Бонгонда может покинуть «Спартак», Круговой перейдет в ЦСКА из «Зенита»
Умяров о жесте Медведева в адрес «Спартака»: «Неприятно, но это нормально»
Зеленов об интересе «Кадиса» к Абаскалю: «Гильермо сосредоточен на подготовке к сборам»
Тавареш проходит медосмотр «Спартака» вместе с командой
ЦСКА может забрать Кругового зимой, Моуринью отказал саудовцам, «МЮ» обновит оборону
Источник: «Ростов» договорился об аренде защитника «Арда Кырджали» Сако
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Умяров: «11 бразильцев в «Спартаке»? Если они будут лучше, в чем проблема?»