Полузащитник «Спартака» Зобнин: «Соперники изучают нас, стало тяжелее играть»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин оценил игру команды во второй половине сезона.

— Чем весенний «Спартак» отличается от того, каким он был в первой части сезона?

— Конец сезона, можно так сказать. Тяжелее стало играть. Все равно соперники нас изучают. Видите, что любая команда ниже восьмого места приезжает сюда отбиваться. Конечно, нам тяжело взламывать насыщенную оборону. С учетом того, что они разбирают нас, и в прошлых матчах были хорошие контратаки. С «Оренбургом» и тем же «Уралом» мы кучу контратак пропустили.

— Кажется, что «Спартак» чуть упростил игру. Есть ли такое?

— Не думаю. Смысл? Мы играем в футбол, стараемся выходить от вратаря, играем в мелкий пас. Сопернику это вообще не надо.

— Нет тревоги перед визитом в Екатеринбург?

— Нет тревоги. Надо разобрать эту игру, готовиться к «Уралу». Мы не думаем о праве на ошибку, выходим на каждую игру побеждать.