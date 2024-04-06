Глушаков рассказал, что следит за российским футболом в Армении: «Всегда все держу под контролем»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал «СЭ» об адаптации в армянской команде.

«Я уже адаптировался. Все хорошо. С Аразом Озбилизом мы видимся каждый день. Сейчас он директор академии. До этого тоже играл в «Урарту», потом баллотировался в президенты Федерации футбола. Но, к сожалению, ему не удалось стать им. А так каждый день видимся на базе, у нас тренировка, у него своя работа. Так что все в порядке. В команде все замечательно. Слежу за чемпионатом России. Всегда все держу под контролем, все вижу», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков провел за «Урарту» 6 матчей и не отличился результативными действиями. 37-летний полузащитник перешел в армянский клуб в феврале этого года из костромского «Спартака».