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Сегодня, 10:24

Глушаков рассказал, что следит за российским футболом в Армении: «Всегда все держу под контролем»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал «СЭ» об адаптации в армянской команде.

«Я уже адаптировался. Все хорошо. С Аразом Озбилизом мы видимся каждый день. Сейчас он директор академии. До этого тоже играл в «Урарту», потом баллотировался в президенты Федерации футбола. Но, к сожалению, ему не удалось стать им. А так каждый день видимся на базе, у нас тренировка, у него своя работа. Так что все в порядке. В команде все замечательно. Слежу за чемпионатом России. Всегда все держу под контролем, все вижу», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков провел за «Урарту» 6 матчей и не отличился результативными действиями. 37-летний полузащитник перешел в армянский клуб в феврале этого года из костромского «Спартака».

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Урарту
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