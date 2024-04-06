Нино — об ответной игре со «Спартаком»: «Надеюсь, что сможем провести матч еще лучше»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» высказался о победе сине-бело-голубых в первом матче полуфинала Пути регионов Кубка России над «Спартаком» (2:1) и о предстоящей ответной игре.

— Нино, «Зенит» обыграл «Спартак», но впереди еще ответный матч в Кубке. Ты уже дважды сыграл против красно-белых. Ощутил напряжение этого противостояния?

— Я и до трансфера знал, что это крупнейшее противостояние в стране. Матч в Санкт-Петербурге был моим дебютом, так что ситуация обязывала быть более сосредоточенным. Игра оказалась сложной, и тогда, к сожалению, нам не удалось победить. Но в среду мы выиграли, и это очень хорошо. Впереди ответная встреча, и свою задачу мы еще не решили, а она остается трудной. Хорошо, что играем в родных стенах. Надеюсь, что сможем провести матч еще лучше, — сказал Нино «СЭ».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» в летнее трансферное окно. Он провел за сине-бело-голубых 5 матчей.

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