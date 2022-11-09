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Сегодня, 14:29

Клаудиньо — о фаворитах ЧМ-2022: «Надеюсь, что Бразилия выиграет турнир!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
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Полузащитник «Зенита» высказался о предстоящем чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре. 25-летний футболист выделил среди фаворитов сборные Бразилии, Германии и Франции.

«Надеюсь, что Бразилия выиграет ЧМ! У нашей сборной есть для этого все. Кто еще фаворит? Франция и Германия — одни из главных претендентов на золотой кубок», — цитирует полузащитника «Чемпионат».

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2022 состоится 24 ноября против Сербии (начало в 22.00).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4884809-poluzaschitnik-zenita-klaudino-nadeyus-braziliya-vyigraet-chm-2022.html
Клаудиньо
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