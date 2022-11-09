Полузащитник «Зенита» высказался о предстоящем чемпионате мира-2022, который пройдет в Катаре. 25-летний футболист выделил среди фаворитов сборные Бразилии, Германии и Франции.

«Надеюсь, что Бразилия выиграет ЧМ! У нашей сборной есть для этого все. Кто еще фаворит? Франция и Германия — одни из главных претендентов на золотой кубок», — цитирует полузащитника «Чемпионат».

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2022 состоится 24 ноября против Сербии (начало в 22.00).