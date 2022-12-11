Помазун включил Селихова в топ-3 вратарей России

Голкипер «Урала» Илья Помазун в интервью «СЭ» назвал топ-3 вратарей России.

— Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей РПЛ?

— Матвей Сафонов. Игорь Акинфеев, который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов — он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную.

В текущем сезоне 26-летний Помазун провел за «Урал» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 31 мяч и четыре раза сыграл на ноль.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.