Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:36

Ямлиханов о ситуации с Зобниным и Гайичем: «Свистка нет, а ты абстрагируешься. Так не делают»

Помощник главного тренера ЦСКА Ямлиханов вспомнил ситуацию с Зобниным и Гайичем в моменте с первым голом в ворота «Спартака»
Руслан Минаев
Telegram Новости

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов вспомнил эпизод с первым голом армейцев в ворота «Спартака» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

Голу Федора Чалова предшествовала вызвавшая много споров ситуация с Романом Зобниным, который из соображений фейр-плей отдал мяч Милану Гайичу.

«Как я это видел в динамике: лежит Карраскаль, идет ответная атака, Зобнин двигается, параллельно бежит Соболеву. И, когда Рома отпускал мяч, появился Милан и подхватил. Свистка нет, а ты вдруг абстрагируешься? Так в футболе не делают. Если судья видит опасность для здоровья, останавливает игру. Либо ты сам выбиваешь мяч в аут. Все просто», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

«Спартак» после 15 туров РПЛ идет на втором месте с 32 очками. ЦСКА — второй с 29 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-trener-tsska-ob-epizode-s-zobninym-i-gayichem-v-derbi-svistka-net-a-ty-vdrug-abstragiruyeshsya-tak-ne-delayut
Милан Гайич
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ
Трусова получила штраф за «Гран-при» в Сочи, и у нее нашли «лишний вес». Что происходит?
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Защитник «Торпедо» Самсонов: «Хорошо бы отнесся к приглашению батюшки, я верующий человек»

Главный тренер хорватского клуба прокомментировал возможность проведения товарищеского матча против российских команд