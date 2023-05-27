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Сегодня, 22:22

Пономарев: «Я не ожидал от ЦСКА такой безобразной игры в матче с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (0:0).

«Я не ожидал от армейцев такой безобразной игры. То ли они перенервничали, то ли их перенастроили очень сильно, что они вышли какие-то деревянные. Каждый думал только о себе. Никакой командной игры не получилось. Каждый старался выпендриться в этой встрече, чтобы на него обратили внимание, что он самый лучший. Так не бывает. Когда нет коллективной игры — это все. Игра ломается. Тем более полчаса ЦСКА был в большинстве. Нужно было приложить максимум усилий и атаковать флангами. А армейцы пытались пробиться через центр. А там много народу», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Пономарева.

После этой игры ЦСКА сохранил вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Краснодар» идет шестым, имея в активе 47 очков. В заключительном туре армейцы сыграют с «Ростовом», а «быки» встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 3 июня.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005138623_ponomarev_ne_ojidal_ot_cska_takoy_bezobraznoy_igryi_s_krasnodarom
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