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Сегодня, 12:25

Пономарев объяснил, почему ЦСКА еще не подписал ни одного нового игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на низкую активность московского клуба на трансферном рынке.

«Пока, наверное, в клубе думают, что можно сделать этим летом. Сейчас все покрытом мраком. Руководство не хочет афишировать свои дела. Я считаю, что они все правильно делают. Что там особенного? Всему свое время. Они работают, будут покупки и перестановки. Пока все нормально. Я накануне разговаривал с Евгением Гинером, ездил к нему. Я сказал ему, что ЦСКА нужны игроки впереди, быстрые ребята. Тогда с командой все будет хорошо», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров. Второе место в РПЛ занял ЦСКА (59 очков), третье — «Спартак» (54 очка).

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-obyasnil-pochemu-tsska-eshhe-ne-podpisal-ni-odnogo-novogo-igroka
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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