Пономарев: «Лидерство «Краснодара» в чемпионате — это временное явление»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил выступление «Краснодара» на старте нового сезона РПЛ.

«Лидерство «Краснодара» в чемпионате — это временное явление, — цитирует Betonmobile.ru Пономарева. — Ребята подустанут и опустятся вниз. В верхней части турнирной таблицы в любом случае будут ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Это закономерно. У краснодарской команды хороший настрой, их ребята хорошо бегают. Но физики на весь чемпионат им не хватит. На первое место всегда выдвигается класс. Пока же футболисты «Краснодара» бегают, хорошо открываются, но, повторюсь, это временно. У них может что-то серьезное получится, если они поправят свое положение, наберут классов, которые будут выше на голову соперников. А так, покатятся вниз. По итогам первого круга я даю им пятое место».

«Урал» с 10 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. На втором месте с девятью очками расположился «Краснодар», который свой матч 4-го тура сыграет в воскресенье в гостях против «Оренбурга». Третью строчку с 9 очками занимает «Спартак».