Пономарев о Фернандесе: «Он безобразно поступил с ЦСКА. Клуб и Гинер дали ему возможность побыть с семьей»

Сегодня, 09:55
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Фернандес — мыльный пузырь, который сдулся. Он безобразно поступил с ЦСКА. Клуб и Гинер дали ему возможность побыть с семьей. Он в Бразилии решил поиграть за «Интернасьонал». Но Марио там не прижился, поиграл всего пять игр, он никому не нужен. Когда он был молодой, его тоже не взяли в сборную Бразилии.
Фернандес — недалекий человек, раз так безобразно поступил с армейцами. Тут нет ничего удивительного. Его прозвали «СуперМарио», потому что он забивал мячи. Он бежал в атаку и бросал оборону: как хотите, так и защищайтесь. Никто не считал, сколько из-за него было забито мячей в ворота ЦСКА и сборной России. Считают только «великолепные» голы, потому что его никто не держал, он был никому не нужен», — приводит Betonmobile.ru слова Пономарева.
Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА.
В текущем сезоне Фернандес провел 9 матчей во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -