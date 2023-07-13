Пономарев считает, что Карраскаль покинет ЦСКА этим летом

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил желание «Атлетико Паранаэнсе» арендовать полузащитника Хорхе Карраскаля с опцией обязательного выкупа.

«Я думаю, что его стоит отправить в аренду или продать. Парень сильно задурил, хотя начал очень активно. С такими игроками надо расставаться. Они неблагонадежные, могут подвести команду в любой момент. Он потерял спортивную форму. Сейчас Хорхе ничего из себя не представляет.

Наверное, если он уйдет, то за неплохие деньги. Лучше в ЦСКА купить пару атакующих игроков. У команды хорошая молодежь, нужно смелее выпускать их на поле. В матчах с «Динамо» я понял, что они себя оправдали. Они уже оперились, можно их подпускать к основному составу. Хватит надеяться на иностранцев", — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.