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Сегодня, 09:14

Пономарев считает, что Карраскаль покинет ЦСКА этим летом

Виктория Кравченко
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев оценил желание «Атлетико Паранаэнсе» арендовать полузащитника Хорхе Карраскаля с опцией обязательного выкупа.

«Я думаю, что его стоит отправить в аренду или продать. Парень сильно задурил, хотя начал очень активно. С такими игроками надо расставаться. Они неблагонадежные, могут подвести команду в любой момент. Он потерял спортивную форму. Сейчас Хорхе ничего из себя не представляет.

Наверное, если он уйдет, то за неплохие деньги. Лучше в ЦСКА купить пару атакующих игроков. У команды хорошая молодежь, нужно смелее выпускать их на поле. В матчах с «Динамо» я понял, что они себя оправдали. Они уже оперились, можно их подпускать к основному составу. Хватит надеяться на иностранцев", — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В минувшем сезоне 25-летний колумбиец провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-karraskalya-stoit-otdat-pretenduyushhemu-na-nego-atletiko-paranaense
Владимир Пономарев
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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