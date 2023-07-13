Гафин: «Результат идет на первом месте, потому что игра без результата мало кому интересна»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «Известиям» рассказал, почему на пост главного тренера назначили Марцела Личку.

— Почему при выборе главного тренера вы остановились на Марцеле Личке?

— Потому что Личка — тренер, соответствующий тем параметрам, которые мы хотим видеть: стиль игры, организация, дисциплина в команде. Это тренер, который каждый сезон достигает результатов. Который ставит симпатичную игру. Эта игра нравится зрителям. Поэтому и остановили свой выбор на Личке.

— Какая первоочередная задача перед ним стоит: красивый футбол или успешные результаты?

— Безусловно, результат идет на первом месте, потому что игра без результата мало кому интересна. Что касается футбола, то мы хотим, чтобы это был футбол Лички.