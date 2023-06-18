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Пономарев: «Набабкин спокойно может отыграть еще сезон в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о том, что защитник армейцев Кирилл Набабкин продлил контракт с клубом.

«Ничего удивительно в этом нет. Он спокойно сможет отыграть еще сезон, ведь в РПЛ очень мало хороших крайних нападающих. Не такая большая нагрузка ложится сейчас на крайних защитников из-за этого, просто нужно играть по позиции, а Кирилл хорошо читает игру и грамотно располагается на поле. Также он может помогать развиваться молодым игрокам. У нас в команде в такой роли еще выступает Акинфеев. Кирилл и Игорь — хороший пример для молодежи, они всегда были верны ЦСКА. Набабкин определенно пригодится ЦСКА в следующем сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Новое соглашение Набабкина с ЦСКА рассчитано до окончания сезона-2023/24. 36-летний футболист выступает за ЦСКА с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-nababkin-eshhe-smozhet-poigrat-v-rpl-poskol-ku-v-lige-malo-horoshih-krajnih-napadayushhih/
Владимир Пономарев
Кирилл Набабкин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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