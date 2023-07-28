Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:03

Попов считает, что Дзюбе пошел бы на пользу переход в клуб Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов дал совет игроку «Локомотива» Артеме Дзюбе перейти в чемпионат Саудовской Аравии, если у него появится предложение.

«Дзюбе 100 процентов надо ехать в Саудовскую Аравию, если появится предложение. Ехать стоит. Во-первых, там звезды. Во-вторых, о нем снова все заговорят. Не знаю, сколько есть денег у Артема Дзюбы, возможно, он обеспеченный человек и ему это не нужно. Но если он хочет играть на хорошем уровне, то Саудовская Аравия по уровню сейчас ничем не будет отличаться от чемпионата России. Стоит поехать и попробовать себя в другой среде, там и денег навалят», -цитирует Попова Legalbet.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. В текущем сезоне он провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Источник: https://legalbet.ru/news/popov-dzyube-nado-ehat-v-saudovskuyu-araviyu-tam-liga/
Артем Дзюба
Алексей Попов
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украинка требует отстранить Мирру за лайки. Ястремская возмущена пассивностью WTA
Шрамкова победила Мухову, отыграв четыре матчбола при счете 1:5 в третьем сете
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Бабенко
Найдено тело пропавшей при сплаве по реке в Бурятии туристки
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Лапочкин заявил, что взял бы Дзюбу в медиакоманду «Чисто Питер»

КДК дисквалифицировал защитника «Пари НН» Александрова на один матч РПЛ