Появилось видео, как Магкеев отдыхает после поражения от ЦСКА

Сегодня, 14:22
В Сети появилось видео с участием защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, предположительно, после матча против ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.
На нем футболист под музыку отдыхает в кругу друзей.
В игре против ЦСКА Магкеев вышел с первых минут и провел на поле весь матч.
«Локомотив» с 12 очками находится на 14-м месте в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования